Berlin/Potsdam - Auf einen windigen Start in die Woche können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist bis zum Montagnachmittag mit Böen bis zu 60 Stundenkilometern, vereinzelt auch mit Sturmböen bis zu 70 Stundenkilometern zu rechnen. Bei Temperaturen von bis zu 14 Grad sind örtlich leichte Schauer möglich. In den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden gibt es im Berliner Raum und in der Südhälfte Brandenburgs Auflockerungen.

Nachts kühlt es bis auf fünf Grad ab. Dabei sind lokal Schauer und schwacher Wind zu erwarten.