Berlin/Potsdam - Auf Wind, Regen und Wolken müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch einstellen. Maximal 12 Grad sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu erwarten. Am Vormittag sind teilweise Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern möglich, dabei kann es gebietsweise auch regnen. In den Nachmittagsstunden bleibt es dann meist trocken. Bis auf 3 Grad kühlt es in der Nacht zum Donnerstag ab. Gegen Mitternacht setzt Regen ein und es bleibt stark bewölkt in Berlin und Brandenburg.