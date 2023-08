Teils heftige Böen haben in Thüringen zu Vorsichtsmaßnahmen geführt. In Eisenach fiel ein Baum auf eine Straße.

Erfurt/Eisenach - Nach starkem Regen und Sturm ist in Eisenach eine massive Kastanie auf eine Straße gestürzt. Feuerwehrleute mussten den Baum am Donnerstagmorgen zerschneiden, um ihn von der Fahrbahn zu entfernen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Schon am Mittwoch waren demnach Bäume heftiger Winde wegen umgestürzt. Ein Baum riss eine Stromleitung ab und blockierte eine Straße so, dass sich der Verkehr staute. Die Stromleitung konnte später abgesichert und der Baum entfernt werden.

Wegen des stürmischen Wetters kündigte auch die Stadtverwaltung Erfurt an, Friedhöfe der Landeshauptstadt am Donnerstag geschlossen zu lassen. Die Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern sowie von Mitarbeitenden habe höchste Priorität, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstag. Äste und Baumkronen könnten ausbrechen und Menschen verletzten. Als Begründung verwies die Stadtverwaltung auf Warnungen vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Am Freitag sollen die Friedhöfe voraussichtlich wieder geöffnet werden.

Auch die Stiftung Thüringer Schösser und Gärten hatte am Donnerstag davor gewarnt, ihre Parks zu betreten. Auch wenn die Anlagen sorgfältig gepflegt würden, könnten durch die starken Winde Bäume entwurzelt oder Äste abgebrochen werden. Auch von den Burgen und Schlössern in der Liegenschaft der Stiftung könnten sich Ziegel oder Schieferplatten lösen. Zur Stiftung gehören viele Parkanlagen in ganz Thüringen, unter anderem der Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein, die Dornburger Schlösser und Gärten, der Schlosspark Wilhelmsthal bei Eisenach und der Schlosspark Heidecksburg in Rudolstadt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete in Thüringen noch bis zum Abend mit verbreiteten Sturmböen.