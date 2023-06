Kaulsdorf - Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat ein Gleitschirmflieger den Absturz in einen Baum unversehrt überstanden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag hatte eine Windböe den Schirm am Mittwoch in einem Waldstück zwischen Kaulsdorf und Hockeroda zum Absturz gebracht. Zeugen entdeckten das in den Bäumen hängende Fluggerät. Als Polizisten vor Ort eintrafen, fanden sie den 35-jährigen Piloten gesund und munter am Boden an. Er sei den Baum selbstständig hinab geklettert. Der Mann habe den Absturz als „sanfte Landung“ im Baum bezeichnet. Mitglieder eines Gleitschirmvereins bargen den Schirm. Aus welcher Höhe der Schirm abstürzte und ob dabei nennenswerter Sachschaden entstand, war zunächst unklar.