Wind, Wolken und leichter Regen in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Regen, Wolken und Windböen bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, startet der Tag mit dichter Bewölkung und Regen. Ab dem späten Nachmittag klingen die Schauer ab und es lockert auf. Dabei kommt es zeitweise zu Windböen - bei Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt. Gebietsweise tritt leichter Regen auf, in der Uckermark bleibt es trocken. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad.

Der Sonntag zeigt sich weiterhin bewölkt und regnerisch. Für eine längere Zeit klingt der Regen ab. Der DWD erwartet Windböen, am Mittag und Nachmittag können einzelne stürmische Böen auftreten. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad.

In der Nacht zu Montag halten sich die Wolken am Himmel, von Südwesten kommt es vermehrt zu Regen. Neben Windböen treten örtlich auch stürmische Böen auf - es kühlt auf Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad ab.