Dresden/Erfurt/Magdeburg - Wind und leichter Regen erwarten die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Wochenende. Dabei bleibt es überwiegend bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Demnach kommt es am Vormittag vereinzelt zu Regen, im Verlauf des Tages regnet es häufiger. Es treten Windböen auf, auf dem Fichtelberg und dem Brocken werden Sturmböen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es in den drei Bundesländern bedeckt und zeitweise regnerisch. Es kommt zu Windböen, auf dem Fichtelberg sind orkanartige Böen möglich. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 6 und 9 Grad.

Am Sonntag hält sich die Wolkendecke hartnäckig am Himmel, dabei kann es zu Regen kommen. Weiterhin werden starker Wind und stürmische Böen erwartet - bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad.

In der Nacht zum Montag bleibt es bedeckt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad.