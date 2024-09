In Berlin und Brandenburg wird ungemütliches Wetter erwartet. Die Menschen können sich auf Schauer, mögliche Gewitter und Wind einstellen. Am Freitag wird es etwas besser.

Berlin/Potsdam - Schauer und Windböen bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg - außerdem sind stellenweise Gewitter möglich. Dabei startet der Tag bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Mittag soll es im Süden deutlich auflockern, es können aber einzelne Schauer auftreten.

Im Norden Brandenburgs schließen die Meteorologen kurze Gewitter nicht aus. Erwartet werden einzelne Windböen, in Gewitternähe können stürmische Böen auftreten. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 18 und 20 Grad liegen.

In der Nacht zum Freitag dürfte es wechselnd bis stark bewölkt bleiben. In der Südosthälfte Brandenburgs soll es Schauer geben. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 13 und 15 Grad ab.

Auch tagsüber am Freitag halten sich zunächst die Wolken am Himmel, am Nachmittag soll es zeitweise heiter werden und überwiegend trocken bleiben. Laut DWD treten Windböen und einzelne stürmische Böen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in der Prignitz und 22 Grad in der Niederlausitz.

Nachts dürfte es wechselnd bewölkt bleiben, dabei ziehen Regenschauer durch. Weiterhin werden Windböen und stürmische Böen erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 11 Grad.