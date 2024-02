Erfurt - Ein regnerisches und windiges Wochenendwetter erwartet die Thüringer in den nächsten Tagen. Dabei bleibt es am Freitag zunächst bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Hochlagen des Thüringer Waldes treten Windböen und stürmische Böen auf. In Lagen über 600 Meter kann es zu leichtem Schneefall und Glätte kommen. Die zweite Tageshälfte bleibt dann trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad.

Nachts bleibt es bedeckt, immer wieder regnet es leicht. Es werden Windböen erwartet - bei Tiefstwerten zwischen 3 und 7 Grad.

Am Samstag hält sich die Wolkendecke hartnäckig am Himmel, dabei wird leichter Regen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11, im Bergland zwischen 6 und 8 Grad. Im Tiefland kommt es laut DWD zu Windböen, in den Kammlagen zu Sturmböen.

In der Nacht zum Sonntag wird es weiterhin bedeckt, mit örtlichem Regen. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 9 Grad ab. Auch am Sonntag wird die Wetterlage von Wolken und Regen bestimmt - bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht wird es bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 7 Grad.