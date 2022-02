Wind dreht mächtig auf: Wetterdienst warnt vor Orkantiefs

In vielen Regionen Deutschlands werden gefährliche Orkanböen erwartet. In Nordrhein-Westfalen schließen sicherheitshalber die Schulen. An der Küste gilt eine Sturmflutwarnung.

Regenwetter und Sturm am Brandenburger Tor in Berlin.

Offenbach - Der Wind dreht mächtig auf in Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hat für Mittwoch- bis Donnerstagabend eine Unwetterwarnung hauptsächlich für die nördliche Hälfte herausgegeben.

„Vom Nordwesten bis zur Mitte und in die östlichen Landesteile kommt es verbreitet zu schweren Sturmböen bis 100 Stundenkilometer“, prognostizierte der Meteorologe Adrian Leyser für die Nacht zum Donnerstag sowie den Donnerstagvormittag.

Insbesondere an der Kaltfront, die von Nordwest nach Südost ziehe, seien sogar einzelne Böen bis 120 Stundenkilometer wahrscheinlich. Vereinzelt kann es gewittern.

Probleme im Verkehr erwartet

„Das sind Windgeschwindigkeiten, die wir so verbreitet bis ins Flachland nicht jedes Jahr erleben“, sagte der Meteorologe. Hierdurch könnten zum Beispiel größere Bäume entwurzelt, Dächer beschädigt und Gegenstände umhergewirbelt werden.

Das Orkantief „Ylenia“ werde im Straßen- und Luftverkehr für Probleme sorgen, generell sollte der Aufenthalt im Freien möglichst vermieden werden. Die Temperaturen liegen am Donnerstag im Norden zwischen 8 und 11 Grad und ansonsten zwischen 11 und 17 Grad.

Am Donnerstagnachmittag und in der Nacht zum Freitag schwächt sich der Wind vorübergehend ab, die Verschnaufpause ist jedoch nur kurz. Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief namens „Zeynep“ erwartet. „Es bringt erst teils kräftigen Regen, später dann auch wieder stürmischen Wind“, so Leyser. Die Vorhersage sei zwar noch recht unsicher, allerdings dürfte es ab dem Abend sowie in der Nacht zum Samstag in einigen Regionen Deutschlands „wieder ordentlich zur Sache gehen mit orkanartigen Böen und Orkanböen“.

Im Norden liegen die Temperaturen dann um 9 Grad. Von der Mitte bis in den Süden ist es sehr mild mit 10 bis 15 Grad, am südlichen Ober- und am Hochrhein sind sogar Werte bis 18 Grad realistisch.

Das Wochenende wird laut Vorhersage wechselhaft, nass und teils stürmisch. Ein weiterer Orkan ist demnach jedoch nicht in Sicht.