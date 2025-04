Ein Mann weicht auf der Autobahn in Blankenburg einem Wildtier aus und prallt in der Folge gegen die Leitplanke. Nur kurze Zeit später kommt es zu einem zweiten Unfall.

Blankenburg - Weil ein 33-Jähriger einem Wildtier auf der Autobahn 36 in Blankenburg ausgewichen ist, sind zwei Männer nach Unfällen ins Krankenhaus gekommen. Der Autofahrer verlor bei dem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Auto und pralle gegen die Mittelleitplanke, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Nur kurze Zeit später fuhr ein 44 Jahre alter Lkw-Fahrer unmittelbar an der Unfallstelle frontal auf einen haltenden Laster auf, der Zucker geladen hatte. Der Mann habe die Gefahrensituation zu spät erkannt, hieß es. Feuerwehrleute befreiten ihn aus der Fahrerkabine, in der er eingeklemmt war. Der Schwerverletzte kam per Hubschrauber in eine Klinik.

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Niedersachsen. Zucker und ausgelaufene Betriebsstoffe verteilten sich laut Polizei auf der Straße. Unklar ist noch, um welches Wildtier es sich bei dem Unfall handelte.