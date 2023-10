Uslar - Eine störrische Wildkatze hat bei einer Wandergruppe im Solling (Landkreis Northeim) für Aufruhr gesorgt. Das Tier war am Samstag aufgetaucht, als die Wanderer sich gerade auf dem Sollingturm befanden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Katze setzte sich auf die Treppe des Aussichtsturms, fauchte die Ausflügler an und versperrte ihnen so den Weg.

Sicherheitshalber verständigte die Gruppe die Polizei. Den Beamten gelang es dann, das Tier zu verscheuchen. Ein zuständiger Revierförster habe anschließend versprochen, der Wildkatze nun einen dauerhaften Ortswechsel nahezulegen. Der knapp 90 Jahre alte Sollingturm nordwestlich von Uslar ist ein Wahrzeichen des Sollings.