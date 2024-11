Grausamer Fund an den Teichen in Lippitsch: Unbekannt erlegen mehrere Schwäne mit einer Schusswaffe.

Wilderer töten in Ostsachsen mehrere Schwäne

Unbekannte haben an den Lippitscher Teichen in Radibor illegal mehrere Schwäne getötet (Archivbild).

Radibor - An den Lippitscher Teichen in Radibor (Landkreis Bautzen) sind mehrere Schwäne Opfer von Wilderei geworden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wurden die Tiere in der Nacht zum Mittwoch mit einer Schusswaffe erlegt. Ein Teil der Muskelmasse sei entfernt worden, der Rest hätten die Täter zurückgelassen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Jagdwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Bevölkerung wurde um Hinweise gebeten.