Magdeburg - Rund ein halbes Jahr nach Schließung der Kinderintensivstation am Magdeburger Universitätsklinikum ist weiter unklar, wann sie wieder geöffnet werden kann. Seit Anfang Februar gibt es die Station vorübergehend nicht, weil entsprechend ausgebildete Kinderärzte fehlen. Die Wiedereröffnung habe für die Universitätsmedizin hohe Priorität, teilte das zuständige Wissenschaftsministerium auf eine Anfrage der Linksfraktion mit.

Es habe bisher zwei Gespräche mit potenziellen Kandidaten gegeben. Einem der beiden Mediziner sei zwar bereits ein Arbeitsvertrag zugesandt worden, die Antwort stehe aber noch aus, hieß es in der Antwort auf die Kleine Anfrage.

Im März hatte eine Sprecherin der Uniklinik gesagt, es werde mindestens ein Arzt oder eine Ärztin benötigt, um wieder öffnen zu können. Man arbeite unter anderem mit Headhuntern und externen Personalrecruitern zusammen, um Personal zu finden.

Am Mittwoch wollte sich die Universitätsklinik nicht zum aktuellen Stand äußern. Kinder, die intensivmedizinische Betreuung benötigen, müssen zum Teil an anderen Kliniken behandelt werden - etwa am Universitätsklinikum Halle.