Dresden - Dank vieler ehrenamtlicher Helfer sind in Sachsen seit 2022 mehr als 700.000 Bäume neu gepflanzt worden. Gut 5000 Menschen hätten sich bislang an der Aktion Waldmeisterschaft beteiligt, teilten die Initiatoren am Sonntag mit. Die Initiative der Stiftung Wald für Sachsen, der Imagekampagne des Freistaates „So geht sächsisch“ und des Vereins TeamSportSachsen wolle bis 2027 vier Millionen Bäume in die Erde bringen. Dabei sollen auf Waldflächen, die durch Sturm, Dürre und Schädlinge kahl geworden sind, klimastabile Mischwälder entstehen. Gepflanzt werden den Angaben nach Baumarten wie Eiche, Ahorn, Linde, Buche und Tanne. Noch in diesem Monat seien weitere Pflanzaktionen geplant - in Freiberg, Großröhrsdorf, Zwickau und Augustusburg, hieß es.