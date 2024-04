Shirt statt Wollpulli: Der April fühlt sich an wie Sommer. Nach dem warmen Wochenende ging es mit ähnlichen Temperaturen in die neue Woche.

Leipzig/Magdeburg - Mit Temperaturen bis zu fast 28 Grad sind in Sachsen-Anhalt auch zum Wochenstart flächendeckend Rekorde gebrochen worden - oft mit deutlichem Abstand zum bisherigen Höchstwert. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montagabend hervor. Wärmster Ort war demnach Jeßnitz nördlich von Bitterfeld-Wolfen mit bis zu 27,8 Grad. Der bisherige Rekord an einem 8. April lag dort bei 22,5 Grad (2020).

In Osterfeld im Burgenlandkreis kletterte das Quecksilber am Montag bis auf 27,7 Grad. Der Rekord für den 8. April lag dort bei 20,5 Grad, ebenfalls 2020. In Bad Lauchstädt im Saalekreis wurden 27,1 Grad gemessen (2020: 22,0), in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 27,0 Grad (2020: 22,9).

In mehreren Orten stieg die Temperatur am Montag auf Werte zwischen 26 und 27 Grad: In Quedlinburg im Landkreis Harz waren es 26,8 Grad (2020: 22,1), in Naumburg 26,7 Grad (2020: 21,2), in Magdeburg und Zeitz 26,4 Grad (22,9/21,2). In Bernburg an der Saale und in Aschersleben-Mehringen im Salzlandkreis wurde es 26,3 Grad warm (22,4/21,1).

Schon am Wochenende waren in Sachsen-Anhalt nach vorläufigen Zahlen des DWD fast flächendeckend Temperaturrekorde gebrochen worden. Verantwortlich für das ungewöhnlich warme Wetter sind laut Wetterdienst Hoch „Olli“ und Sturmtief „Timea“. Beide zusammen pumpten subtropische Warmluft von Südwesten Richtung Deutschland. Zur Wochenmitte soll es sich der Prognose zufolge in weiten Teilen Deutschlands abkühlen.