Wieder Segnungsgottesdienste für queere Menschen

Köln - Nächste Woche werden wie schon im vergangenen Jahr wieder katholische Segnungsgottesdienste für queere Menschen abgehalten. Die Gottesdienste fänden am 10. Mai (Dienstag) oder rund um diesen Tag statt, teilte die Initiative #liebegewinnt auf ihrer Webseite mit. Mitinitiator Pfarrer Bernd Mönkebüscher sagte der Deutschen Presse-Agentur, es seien bisher etwa 65 Gemeinden dabei. Viele hätten die Segnungen aber auch schon am Valentinstag vorgenommen. Im vergangenen Jahr hatte es rund um den 10. Mai etwa 100 Segnungsgottesdienste gegeben.

Offiziell sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare in der katholischen Kirche verboten, weil dem Vatikan zufolge nur Heterosex in der Ehe von Gott gewünscht ist. Dagegen gibt es bei den deutschen Katholiken aber breiten Widerstand. So sollen Segnungen im Zuge des derzeit laufenden Reformprozesses Synodaler Weg erlaubt werden. Dafür müssten allerdings auch zwei Drittel der deutschen Bischöfe ihre Zustimmung geben. „Das ist offen, wie das ausgeht“, sagte Mönkebüscher. Dieses Mal sei bei #liebegewinnt immerhin erstmals eine Bischofskirche dabei, nämlich die Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg.