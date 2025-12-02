Die Leipziger Fans stellen nach einem medizinischen Notfall den Support ein. Ein Anhänger muss vor dem Stadion reanimiert werden.

Leipzig - RB Leipzig hat im DFB-Pokal erneut einen Notfall bei einem Fan vermelden müssen. „Wir sind gerade über einen Zwischenfall informiert worden. Ein Fan musste vor dem Spiel im Stadionumlauf reanimiert werden und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus“, teilte der Bundesligist während des Achtelfinales gegen den 1. FC Magdeburg mit.

„Daher findet derzeit kein Support statt. Wir sind in Gedanken bei dem Fan und seiner Familie!“, hieß es weiter. Dabei handelte es sich nach Angaben der „Leipziger Volkszeitung“ um einen Anhänger der Magdeburger. Beim 4:1-Erfolg der Leipziger bei Energie Cottbus in der zweiten Runde hatte ein RB-Fan vor dem Stadion reanimiert werden. Er starb dann später im Krankenhaus.