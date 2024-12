In den letzten Jahren war die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Niedersachsen gesunken. 2023 stieg das Interesse aber wieder.

Hannover - Nach Jahren des Rückgangs haben 2023 wieder mehr Menschen in Niedersachsen eine Ausbildung in der Pflege begonnen. Insgesamt waren es 5.547 und damit 6,9 Prozent mehr als 2022, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Knapp drei Viertel der neuen Auszubildenden waren Frauen. Rund jede zweite aller neu angetretenen Ausbildungen fand in Krankenhäusern statt - 37,5 Prozent in einer stationären Pflegeeinrichtung.

Im Jahr 2019 hatte es noch 6.075 Neuzugänge in der Pflegeausbildung gegeben, seitdem war die Zahl rückläufig. Die damalige Gesundheitsministerin Daniela Behrens hatte 2021 gesagt, Ziel müsse es sein, deutlich mehr als 6.000 Auszubildende jährlich für den Beruf zu gewinnen.

Durch die Umstellung auf einen generalistischen Ansatz bei der Ausbildung wurden 2020 die getrennten Bereiche von Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege zusammengeführt. Der erste vollständige Jahrgang schloss 2023 die Ausbildung ab. Rund 62 Prozent beendete den Angaben zufolge die Ausbildung mit einer bestandenen Prüfung.