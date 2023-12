Leipzig - Nach milden Temperaturen wird es in Sachsen in den nächsten Tagen wieder etwas kühler. Dennoch bleibt es zunächst allenfalls im Bergland ein wenig winterlich, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Nachdem am Mittwoch bei sieben bis zehn Grad der Regen abgezogen ist, bleibt es zunächst niederschlagsfrei. In der Nacht zieht weiterer Regen durch, in den Kammlagen der Gebirge fallen erste Schneeflocken.

Der Himmel bleibt am Donnerstag meist bedeckt. Gelegentliche Schauer fallen im Bergland teilweise als Schnee. Die Temperaturen erreichen nur noch zwei bis vier Grad, im Bergland null bis zwei Grad. Ähnlich geht es am Freitag bei drei bis fünf Grad weiter. Es regnet hin und wieder, im Bergland fällt bei minus einem bis drei Grad etwas Schneegriesel.