Leipzig/Magdeburg - Nach frühlingshaft milden Temperaturen wird es in Sachsen-Anhalt am Wochenende deutlich kühler. Auf dem Brocken wird es stürmisch, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Der Prognose zufolge steigen die Temperaturen am Freitag auf maximal 15 bis 17 Grad, im Harz bis 14 Grad. In der Nacht regnet es. Der Regen wird zeitweise schauerartig verstärkt.

Bei zehn bis zwölf Grad wird der Samstag der Vorhersage zufolge wechselnd bewölkt, doch weitgehend niederschlagsfrei. Im Harz werden bis neun Grad erwartet. Bei vielen Wolken lässt sich am Sonntag hin und wieder auch die Sonne blicken. Die Temperaturen erreichen nur sechs bis neun Grad, im Harz bis sechs Grad. In der Nacht zum Montag zieht Regen auf.