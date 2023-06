Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss für Vergehen seiner Anhänger erneut tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Sachsen am Freitag zu einer Geldstrafe in Höhe von 28 600 Euro. Geahndet wurde damit das Zünden mindestens 20 pyrotechnischer Erzeugnisse vor dem Anpfiff, das Werfen von Gegenständen auf das Spielfeld, darunter zwei Feuerzeuge, und ein Banner mit diskriminierendem Inhalt im Fanblock, welches in der 53. Minute der Partie gegen den FC Erzgebirge Aue gezeigt worden war. Von den 28 600 Euro darf der Verein 9530 Euro für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.