Artern - Erneut hat es bei einem Feldbrand im Kyffhäuserkreis hohen Sachschaden gegeben. In Reinsdorf verbrannten am Montag rund 20 Hektar Gerste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Feuerwehren mit 25 Einsatzfahrzeugen kämpften gegen die Flammen. Der Schaden wird derzeit auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen. Das Feld war bei Ausbruch des Feuers noch nicht abgeerntet. Bis in die Nacht gab es eine Brandwache, um ein erneutes Ausbrechen zu verhindern.

Bereits am Wochenende musste die Feuerwehr mehrfach in Thüringen ausrücken, um Feld- und Böschungsbrände zu löschen. Dabei gingen auch landwirtschaftliche Maschinen in Flammen auf. So griffen etwa am Sonntag im Kyffhäuserkreis die Flammen eines brennenden Traktors auf eine Strohpresse und ein Feld über. Der Schaden belief sich auf mehr als 350.000 Euro.