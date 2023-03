Magdeburg - Der Tourismus in Magdeburg kommt nach einer schweren Pandemiezeit wieder auf die Beine. Rund 690.000 Übernachtungen seien in den Hotels und Herbergen der Landeshauptstadt 2022 gezählt worden, sagte ein Sprecher der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH am Montag. „Mit einem Plus von knapp 50 Prozent für 2022 im Vergleich zum Vorjahr weist der Trend bei den Übernachtungszahlen klar nach oben.“ Das Vorkrisen-Niveau von 2019 sei aber noch nicht erreicht worden. Damals wurden in Magdeburg etwa sechs Prozent mehr Übernachtungen gezählt.