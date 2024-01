Leipzig - Landwirte haben am Freitag ihre Proteste gegen die Bundesregierung fortgesetzt. Laut Polizei waren am Morgen erneut zahlreiche Auffahrten auf die Autobahnen A4, A13, A14 und A72 blockiert. Auch an Bundesstraßen wie der B173 in St. Egidien und der B93 in Zwickau gab es Proteste. Die Bauern blockieren seit Montag mit Traktoren an vielen Stellen im Land den Verkehr. Ihre Proteste richten sich gegen geplante Kürzungen von Subventionen. Die Bundesregierung will die Begünstigung für Agrardiesel schrittweise abschaffen. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht den Landwirten nicht.