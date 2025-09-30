weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Champions League: Wieder „alles gut" bei Guirassy: BVB-Stürmer fit für Bilbao

Niko Kovac kann in der Königsklasse gegen Bilbao wieder auf seinen Topstürmer bauen. Beim Gegner aus dem Baskenland fällt der Superstar aus.

Von dpa 30.09.2025, 14:40
Sehou Guirassy steht dem BVB gegen Bilbao wieder zur Verfügung.
Sehou Guirassy steht dem BVB gegen Bilbao wieder zur Verfügung. Harry Langer/dpa

Dortmund - Borussia Dortmund kann gegen Athletic Bilbao wieder auf Topstürmer Serhou Guirassy bauen. Der 29-Jährige habe das Abschlusstraining ohne Probleme absolviert, sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor der Partie in der Champions League (21 Uhr/DAZN). „Es war alles gut.“ Guirassy war am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 kurzfristig ausgefallen. Auch ohne ihn hatte der BVB 2:0 gewonnen.

Bei Gegner Bilbao fehlt Superstar Nico Williams. Der 23 Jahre alte spanische Nationalspieler steht nicht im Kader für die Partie beim BVB.