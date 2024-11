München - München erhofft sich vom zweiten Gastspiel der National Football League (NFL) in dieser Woche einen ähnlichen Fan- und Touristenboom wie vor zwei Jahren. Die internationale Berichterstattung könne sich positiv auf das Image der Stadt auswirken, hieß es aus der Pressestelle der bayerischen Landeshauptstadt auf dpa-Anfrage.

Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) spielen die Carolina Panthers gegen die New York Giants. „Wir erwarten, vor allem nach den Erfahrungen mit den NFL-Spielen 2022, dass das Spiel 2024 wieder viele Besucher nach München ziehen wird“, hieß es.

Touristen-Ansturm 2022

Vor zwei Jahren hatte in der Allianz Arena das erste NFL-Spiel in Deutschland stattgefunden, insgesamt lockte das Spiel laut Schätzungen 85.000 bis 100.000 Besucher in die Stadt. Die Hotels in München waren zu mehr als zwei Dritteln voll. Nach Angaben des Referats für Arbeit und Wirtschaft war das ein großer Anstieg: Ein Jahr zuvor betrug die Zimmerauslastung nur rund 36 Prozent, im Vergleichswochenende 2019 - also vor der Corona-Pandemie - gut 50 Prozent.

Viele Fans waren Amerikaner, die Zunahme der Übernachtungen aus den USA lag bei 30 Prozent, wie es weiter hieß. Von den knapp 70.000 Zuschauern in der Arena kamen laut einer Mobilfunkdatenauswertung je fünf Prozent aus den USA und Großbritannien. Der ursprünglich berechnete touristische Umsatz von 31,4 Millionen Euro sei übertroffen worden, teilte die Stadt mit.

Große Fan-Partys auch ohne Tom Brady?

Vor zwei Jahren gewannen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady 21:16 gegen die Seattle Seahawks. Der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte war ein Publikumsmagnet in München. Wie viele Fans und Besucher diesmal von den sportlich eher enttäuschenden Panthers und Giants angezogen werden, ist unklar. Aktuelle Gästezahlen von dieser Woche hat die Stadt München noch nicht.