WG-Zimmer sind schwer zu finden und oft teuer. In Niedersachsen wohnen Studenten allerdings etwas günstiger als in Bundesdurchschnitt.

Hannover - Studenten und Studentinnen in Niedersachsen zahlen im Schnitt weniger für ein WG-Zimmer als in vielen anderen Bundesländern. Im Mittel kostet ein Zimmer zum anstehenden Sommersemester dort durchschnittlich 413 Euro im Monat. Bundesweit sind es nach einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts (MMI) in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de 493 Euro.

Am günstigsten wohnt es sich in Niedersachsen demnach in Hildesheim mit 365 Euro pro Zimmer. In Wolfenbüttel bekommt man ein Zimmer für durchschnittlich 377 Euro. Teurer wird es in Lüneburg und Hannover mit 465 Euro und 450 Euro. In Bremen liegt der Durchschnittspreis bei 460 Euro. Die Bafög-Wohnpauschale liegt momentan bei 380 Euro.

Deutschlandweit große Preisunterschiede

Die teuersten WG-Zimmer Deutschlands findet man den Daten zufolge in München (800 Euro), Frankfurt am Main (665 Euro), Berlin (650 Euro) und Hamburg (610 Euro). In den östlichen Bundesländern ist es dagegen vergleichsweise günstig. Beispiele dort sind Chemnitz (265 Euro), Magdeburg (330), Dresden (350), Hildesheim (365) und Erfurt (370).

Seit dem letzten Semester ist ein Zimmer in Deutschland der Auswertung zufolge vier Euro teurer geworden, im Vergleich zum Vorjahr um 14 Euro teurer. Für die Auswertung wurden 8.800 Angebote auf wg-gesucht.de analysiert. Berücksichtigt wurden alle Hochschulstandorte mit mindestens 5.000 Studierenden. Insgesamt sind es den Angaben zufolge 88 Städte, in denen etwa 90,5 Prozent aller rund 2,7 Millionen Studierenden eingeschrieben sind. In die Auswertung genommen wurden ausschließlich Angebote für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit insgesamt zwei oder drei Bewohnern.