Nach einem sonnigen Wochenende ändert sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen. Ein Tiefdruckgebiet zieht herein, und es wird kühler.

Hannover - Nach viel Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen am Wochenende ändert sich das Wetter in den kommenden Tagen in Niedersachsen und Bremen. Es wird wechselhafter und herbstlicher, ein Tiefdruckgebiet bewegt sich von Westen in Richtung Nordsee und beeinflusst das Wetter im Norden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Nach einer Übergangsphase werde es dann auch deutlich kühler.

Am Montag gibt es zeitweise starke Bewölkung und gebietsweise Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Nur im Nordosten bleibt es laut DWD meist trocken. Die Temperaturen erreichen an der Küste rund 20 Grad, im östlichen Binnenland bis zu 23 Grad.

Umschwung zum Herbst

In der Nacht zum Dienstag ist es weiterhin stark bewölkt, und es gibt zeitweise Schauer. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 14 Grad. Am Dienstag gibt es viele Wolken und nur kurze sonnige Phasen. Es fällt gebietsweise Regen, im Tagesverlauf kommt es laut DWD in weiten Teilen des Landes zu Schauern. Der Umschwung zum Herbst beginnt. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in den Hochlagen des Harzes und 20 Grad an der Weser. An der Küste weht zudem ein böiger Wind.

Auch in der Nacht zum Mittwoch gibt es vereinzelt Schauer und es ist stark bewölkt. Die Tiefstwerte liegen um 11 Grad im Binnenland und bei rund 14 Grad auf den Inseln. Der Mittwoch startet mit vereinzelten Schauern, gegen Abend zieht von der Ems und der Nordsee Regen auf. Es ist laut DWD stark bewölkt bis bedeckt, die Sonne lässt sich kaum blicken. Die Temperaturen erreichen rund 17 Grad auf den Inseln und 20 Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. An der Küste weht ein starker und in Böen stürmischer Wind.