Wetterdienst sagt gewittrigen Start in die Woche voraus

Leipzig - Die neue Woche bringt nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hohe Temperaturen und Gewitter nach Sachsen. Dabei könnten örtlich Unwetter mit Starkregen auftreten, teilte der DWD am Sonntag mit. Die Höchstwerte bewegen sich dabei im Tiefland tagsüber knapp unter der 30-Grad-Marke, im Bergland etwas niedriger. Die Waldbrandgefahr hält sich aufgrund der vorhergesagten Niederschläge in Grenzen. Lediglich im äußerten Norden des Freistaates wird am Montag und Dienstag die zweithöchste von fünf Warnstufen erwartet.