Wetterdienst meldet Dauerregen in Südthüringen

Erfurt - Der Donnerstag wird sehr regnerisch in Thüringen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Südthüringen und den Thüringer Wald Dauerregen bis Freitagmittag mit kleinen Unterbrechungen. Wie der DWD am Donnerstag mitteilte, beginnt der Regen gegen Vormittag und hält den ganzen Tag an. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 18 und 21, im Bergland zwischen 15 und 18 Grad.

In der Nacht regnet es weiter bis in die Morgenstunden bei Temperaturen von 16 bis 12 Grad. Der Freitag startet bewölkt, der Regen hält vor allem im Süden noch bis mittags an. Nachmittags entwickeln sich örtlich Schauer und kleine Gewitter bei 23 bis 26, im Bergland 18 bis 22 Grad.

Wolken und Schauer bleiben den Menschen in Thüringen in der Nacht erhalten bei Tiefstwerten von 17 bis 14 Grad. Ähnlich geht es am Samstag weiter: Der Tag beginnt bedeckt und mit schauerartigem Regen, nachmittags gesellen sich Gewitter dazu. Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25, im Bergland zwischen 18 und 21 Grad.