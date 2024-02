Wetterdienst kündigt Sturm in Niedersachsen an

Hannover - Auch am Donnerstag wird es stürmisch in Niedersachsen. Nach sehr windigen Wetterverhältnissen bereits am Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst für Donnerstag Sturm und Unwetter voraus. Über der Nordsee solle sich ein kleinräumiges Orkantief bilden, das vor allem in der Nacht zu Freitag schwere Sturmböen mit sich bringen könne. Mit geringer Wahrscheinlich könne es vereinzelt sogar orkanartige Böen geben mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde, insbesondere an der Nordseeküste.

Grund für das stürmische Wetter ist ein Tief bei Island, das warme Luftmassen nach Niedersachsen bringt. Zum Freitag hin soll der Wind etwas nachlassen. Wechselhaft und regnerisch soll es zum Wochenende hin aber bleiben. Während am Donnerstag noch Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad zu erwarten seien, soll es in Niedersachsen zum Samstag hin abkühlen. Vor allem in den Nächten könnten die Temperaturen demnach auf um 0 Grad sinken. In der Folge rechnet der Wetterdienst am Samstag und Sonntag in Niedersachsen mit Schneeregen und Glättegefahr.