Fernwald/Wetzlar - Nach einem heftigen Unwetter über Mittelhessen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach zwei Tornados identifiziert. Einer habe sich am Sonntag in Fernwald bei Gießen, der andere in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) gebildet, sagte DWD-Tornadoexperte Andreas Friedrich am Dienstag in Offenbach.

Bei dem Unwetter im Fernwalder Stadtteil Annerod waren Dächer abgedeckt worden und Bäume umgestürzt, verletzt wurde niemand. Laut Auskunft des DWD-Sprechers gibt es deutschlandweit jedes Jahr 20 bis 80 nachgewiesene Tornados, die Dunkelziffer sei hoch. Zuvor hatte „hessenschau.de“ berichtet.