Boote liegt im Hafen vor Anker in Stralsund: Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich den kommenden Tagen eher von der grauen und bewölkten Seite.

Offenbach - Mild und in weiten Teilen Deutschlands nass - auch am zweiten Weihnachtsfeiertag und darüber hinaus ist von winterlicher Witterung keine Spur.

Immer wieder ziehen Tiefausläufer über Deutschland hinweg, auch am Montag wird es eher ungemütlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. „Weihnachten im Klee statt im Schnee“, lautet die Zusammenfassung der Meteorologen entsprechend.

Mild und teils Schmuddelwetter an den Weihnachtsfeiertagen

Konkret erwartet der DWD am zweiten Weihnachtsfeiertag Höchstwerte von 10 Grad im Norden und sogar von bis zu 14 Grad im Rest des Landes. Immer wieder treibe ein kräftiger Südwest- bis Westwind Regenwolken herein, am Nachmittag seien mancherorts auch Blitz und Donner möglich. Vor allem in der Südhälfte sagten sich länger andauernde Regenfälle an.

Am Dienstag könne regional dann mal für längere Zeit die Sonne scheinen, vor allem südlich des Mains könne auf längere sonnige Abschnitte gehofft werden. Laut Wetterdienst sind maximal 9 Grad drin. Und auch der Rest der Woche bleibe mild, wechselhaft und windig. „Ein Wintereinbruch zeichnet sich bis auf Weiteres nicht ab“, teilte der Meteorologe Marcel Schmid mit.

Wettervorhersage des DWD für Sachsen-Anhalt

Sonntagmittag von Südwesten her zunehmend bedeckt und am Nachmittag aufkommender Regen. Tageshöchsttemperatur 7 bis 11, im Harz 4 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Süd, auf dem Brocken ab dem Abend Sturmböen. In der Nacht zum Montag zunächst bedeckt und zeitweise Regen, in der zweiten Nachthälfte nach Norden abziehend, nachfolgend Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern.

Am Montag stark bewölkt und gebietsweise Regen. Nachmittags rasch wechselnde Bewölkung mit Schauern und kurzen Gewittern. Höchstwerte 10 bis 12, im Harz 6 bis 10 Grad. Mäßiger Südwestwind, vor allem im Harzumfeld sowie in Schauernähe Windböen, bei Gewittern auch Sturmböen, Brocken schwere Sturmböen.

Am Dienstag wolkig und etwas Sonne. Am Abend von Westen aufziehende dichte Schleierbewölkung, kein Niederschlag. Tageshöchsttemperatur 4 bis 7, im Harz -1 bis 5 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind, Brocken Sturmböen. In der Nacht zum Mittwoch im Osten anfangs locker bewölkt, von Westen her Bewölkungszunahme, aber meist niederschlagsfrei.