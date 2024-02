Wanderer, die in dieser Woche einen Ausflug auf den Brocken planen, sollten dies möglicherweise noch einmal überdenken. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren vor Orkanböen auf Sachsen-Anhalts höchstem Gipfel.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Wernigerode/Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen für den Brocken herausgegeben.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen und Sturm an Donnerstag und Freitag

Von Donnerstag 12.00 Uhr bis voraussichtlich Freitag 15.00 Uhr bestehe die Gefahr von Orkanböen der Stufe 3 von 4, teilte der DWD am Mittwochabend mit. Bäume könnten entwurzelt werden, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden werden, hieß es.

Der höchste Gipfel des Harzes ist 1141 Meter hoch, die Unwetterwarnung gilt für Lagen ab 1000 Meter.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen

Der Donnerstag beginnt bedeckt und mit Regen, mittags und nachmittags dann auch mit niederschlagsfreien Zonen. In den Abendstunden von Südwesten erneut Regen. Die Temperaturen klettern maximal auf 14 Grad Celsius. Im Harz nur bis maximal auf 11 Grad. Es weht ein mäßiger Süd- bis Südwestwind, im Harz Windböen. Auf dem Brocken schwere Sturmböen, am Abend auch Orkanböen.

In der Nacht zum Freitag dann stark bewölkt und in der ersten Nachthälfte gebietsweise Regen. Starker Wind aus Südwest mit stürmischen Böen, lokal Sturmböen, vereinzelt schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen. Auf dem Brocken durchweg Orkanböen.

Am Freitag locker bewölkt mit geringer Schauerneigung. Temperaturanstieg auf 8 bis 11 Grad, im Harz auf 3 bis 8 Grad. In der Nacht zum Samstag dann kaum Wolken.