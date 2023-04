Wetter in der Woche nach Ostern „turbulent und unbeständig“

Magdeburg - Nach recht freundlichen Osterfeiertagen mit Sonne und fast schon frühlingshaften Temperaturen erwartet die Sachsen-Anhalter in den kommenden Tagen wieder Regen und viel Wind. „Es wird wieder deutlich turbulenter und unbeständiger“, sagte ein Meteorologe des Deutsches Wetterdienstes am Montag. Grund sei ein „mächtiger Tiefdruckkomplex“, der vor allem am Mittwoch Niederschläge, viel Wind und kühlere Temperaturen bringen werde.

Auf dem Brocken im Harz müsse mit schwerem Sturm gerechnet werden, hieß es. Wärmer als 14 Grad Celsius wird es laut DWD nicht, die Sonne wird nach jetzigem Stand nicht zu sehen sein. Das typische Aprilwetter bleibe erst einmal, denn frühsommerliches und trockenes Wetter sei nicht in Sicht.