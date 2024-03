Das Wetter in Sachsen-Anhalt ist am Wochenende geprägt von Regen und Wolken. Am Samstag kann es in einigen Regionen sogar gewittern. Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere Warnungen herausgegeben.

DWD warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt Das sind die Wetteraussichten am Wochenende

Magdeburg - Auf Regenwetter müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Samstag einstellen. Örtlich gibt es zeitweise Regen, Schauer und kurze Gewitter, teils mit Graupel und in den Harz-Hochlagen als Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte.

Der DWD hat bereits mehrere Warnungen vor starkem Gewitter herausgegeben. Diese gelten seit 14 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr. Diese Regionen sind betroffen (Stand: 23.03., 15:05 Uhr):

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Salzlandkreis

Kreis Jerichower Land

Kreis Wittenberg (bis 16:30 Uhr)

Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu elf Grad, im Harz bei maximal acht Grad. Zeitweise weht ein stark böig auffrischender Wind. Auf dem Brocken muss mit Sturmböen gerechnet werden.

So wird das Wetter am Sonntag in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Sonntag gibt es kaum noch Schauer bei Tiefsttemperaturen von bis zu null Grad, im Harz oberhalb 600 Meter leichter Frost bei bis zu minus vier Grad. Auf dem Brocken sind dann weitere Sturmböen angesagt.

Der Sonntag bringt viele Wolken und regional Regen- und Graupelschauer, oberhalb von 600 Metern als Schnee. Es gibt vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen liegen bei bis zu zehn Grad, im Harz bei bis zu sieben Grad. Es weht ein stark böiger Wind, lokal sind stürmische Böen angesagt. Für den Brocken werden Sturmböen angekündigt.