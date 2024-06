Der Juni zeigt sich bisher nicht von seiner besten Seite. Viel Regen und starke Unwetter durchziehen auch am Dienstag Sachsen-Anhalt.

Superzellen und Gewitter in Sachsen-Anhalt: Hier drohen Hagel, Starkregen und Blitze

Wetter am Dienstag

In Sachsen-Anhalt drohen Unwetter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am Dienstag bleibt es vormittags in Sachsen-Anhalt laut des Deutschen Wetterdienstes stark bewölkt, meist aber trocken. Das ändert sich am Nachmittag drastisch.

Lesen Sie auch: Wetterdienst erwartet Hagel und Sturm am Dienstag in Deutschland

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter

Für diese Regionen gibt es derzeitig Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter. Die Warnungen gelten in allen betroffenen Regionen von Dienstag, 18. Juni, 15 Uhr, bis Mittwoch, 19. Juni, 4 Uhr.

Ausgenommen Dessau-Roßlau, Teile des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und den Landkreis Wittenberg (bis 5 Uhr am Mittwoch).

Landeshauptstadt Magdeburg

Stadt Dessau-Roßlau

Stadt Halle

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Landkreis Börde

Burgenlandkreis

Landkreis Harz

Jerichower Land

Landkreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Salzlandkreis

Landkreis Wittenberg

Weite Teile des Landkreises Stendal

Weite Teile des Altmarkkreises Salzwedel

Die Warnungen können je nach Wetter-Verlauf noch zeitlich oder räumlich ausgedehnt werden.

Wetter in Sachsen-Anhalt am 18. Juni: Gewittergefahr

Am Nachmittag erreichen zahlreiche Quellwolken das Land und bringen örtlich Schauer. Zum späten Nachmittag und Abend hin werde es gebietsweise kräftige Gewitter geben. Örtlich bestehe Unwettergefahr durch größeren Hagel, schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen, teils auch Starkregen.

"Die größte Gefahr wird voraussichtlich von Hagel ausgehen, die Körner können mehrere Zentimeter groß sein", sagt DWD-Meteorologe Marcel Schmid am Dienstag. Der DWD rechnet damit, dass sich örtlich sogenannte Superzellen bilden können - Gewitterzellen mit hoher Energie. Wo genau dies der Fall sein wird, sei nicht vorherzusagen.

In der Altmark ist laut DWD ab dem Nachmittag von länger anhaltendem Regen bedroht. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 bis 28, im Harz 19 bis 24 Grad.

Abseits von den Gewittern bliebe es allerdings schwachwindig. In der Nacht zum Mittwoch durchziehen weitere teils kräftige Gewitter Sachsen-Anhalt, die vor allem in der ersten Nachthälfte für Unwetterpotential sorgen. Diese lassen immerhin am frühen Mittwochmorgen nach. Allerdings werde ein Temperaturrückgang auf 16 bis 13 Grad erwartet.