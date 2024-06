Leipzig - Die fünfte Erweiterung der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig rückt näher. Im Rahmen eines Architekturwettbewerbs wurden 20 vorausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa aufgerufen, ihre Entwürfe und Modelle für einen fünften Anbau einzureichen. Das teilte der Direktor von Deutschlands größter Bibliothek, Johannes Neuer, am Montag in Leipzig mit. Die Entwürfe sollen am 10. September von einem Preisgericht beurteilt und ausgezeichnet werden. Die Arbeiten aller Teilnehmer werden dann in einer Ausstellung vorgestellt.

Bereits seit mehr als 100 Jahren geht die von Kaufleuten gegründete Bibliothek ihrem umfangreichen Auftrag nach: Sie sammelt alle Text-, Bild- und Tonveröffentlichungen in und über Deutschland oder in deutscher Sprache. Jährlich wächst der Zugang an physischen Medienwerken um etwa 3,3 Regalkilometer je Standort in Leipzig und Frankfurt/Main. Um den Platzbedarf zu decken, wurde das 1916 eröffnete Ursprungsgebäude in Leipzig bereits viermal erweitert.

Der fünfte Erweiterungsbau soll an der Südostflanke des Gründungsbaus am Deutschen Platz entstehen. Geplant ist ein Magazingebäude mit 213 Regalkilometern, das für die Archivierung der Zugänge für einen Zeitraum von dreißig Jahren ausreichend dimensioniert ist. Ende 2026 sollen die Baumaßnahmen beginnen. Die Inbetriebnahme ist für 2030 geplant.