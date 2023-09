Braunschweig - 30 Meter in 16 Sekunden - klingt für ein Feuerwehrauto nicht besonders schnell. Doch beim sogenannten Pulling-Event in Braunschweig fuhr das 20 Tonnen schwere Löschfahrzeug nicht mit Motorkraft, sondern wurde per Hand an einem Seil gezogen. 19 Teams traten am Samstag gegeneinander an um herauszufinden, wer das schnellste und kräftigste ist. In Sechserteams, inklusive einem Anfeuerer, hatten die Teilnehmer je drei Versuche, bei dem der schnellste zählte. „Die besten Teams schaffen die Strecke in 16 - 17 Sekunden“, sagte einer der Organisatoren.

Unter den Teilnehmern waren allerdings nicht nur Feuerwehrleute. Auch viele andere Vereine und Organisationen versuchten sich an dem Feuerwehrauto. Kinder und Jugendliche durften zu siebt ein kleineres, nur 7,5 Tonnen schweres Einsatzfahrzeug ziehen. Zu gewinnen gab es für die ehrenamtlichen Organisationen Geld für die Vereinskasse.