Wettbewerb um schönste Erntekrone in Sachsen

Wettbewerb um schönste Erntekrone in Sachsen (Archivbild).

Hoyerswerda - Sachsen sucht die schönste Erntekrone und den schönsten Erntekranz 2025. Noch bis zum 30. Juli haben Vereine und Einzelinteressenten Zeit, sich für den Wettbewerb abzumelden, wie der sächsische Landfrauenverband mitteilte. Am 10. September können die Meisterwerke auf dem Landeserntedankfest in Hoyerswerda bestaunt und bewertet werden. Am 13. September werden die Sieger von der sächsischen Ministerin für Landesentwicklung, Regina Kraushaar (CDU), gekürt.