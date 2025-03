Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Tradition. Neun Orte aus dem Freistaat gehen an den Start. Das Gewinnerdorf könne sich im nächsten Jahr weiter beweisen.

Erfurt - Neun Gemeinden gehen beim diesjährigen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ an den Start. Dazu gehören etwa Ziegelheim im Altenburger Land, Beberstedt im Eichsfeld, Harras im Kreis Hildburghausen oder Achelstädt im Ilm-Kreis, geht aus einer Mitteilung des Thüringer Landwirtschaftsministeriums hervor. Der Wettbewerb richte sich an Dörfer mit bis zu 3.000 Einwohnern, die sich in besonderer Weise für die soziale, kulturelle oder bauliche Entwicklung ihres Ortes engagieren, erklärte Landwirtschaftsstaatssekretär Marcus Malsch.

Gesucht würden die besten Ideen und Initiativen zur Gestaltung eines attraktiven Dorflebens, auch zum Nachahmen für andere. Die neun Dörfer, die an den Start gehen, wurden laut Ministerium aus den 24 Gemeinden ermittelt, die sich im vergangenen Jahr an den Thüringer Regionalwettbewerben beteiligten. Das Thüringer Gewinnerdorf könne sich im kommenden Jahr auf Bundesebene beweisen.

99-Einwohner-Dorf wurde Bundesvize

Der Wettbewerb sorge auch für Aufbruchstimmung, neue Konzepte und funktionierende Netzwerke, die eine Gemeinde voranbringen könnten, so Malsch. In der Wettbewerbsrunde 2021-2023 habe das 99-Einwohner-Dorf Burglemnitz (Saale-Orla-Kreis) den Silberrang im Bundeswettbewerb erreicht.

Die Entscheidung über das Gewinnerdorf im diesjährigen Landeswettbewerb trifft laut Ministerium eine sechsköpfige Fachjury, die im April und Mai die Teilnehmerorte bereise. Es gehe um soziale und Kulturangebote, wirtschaftliche Entwicklung, das Vereinsleben, eine funktionierende Nahversorgung, um Digitalisierung und Mobilität.

Thüringen setzt laut Ministerium für die ländliche Entwicklung jährlich rund 60 Millionen Euro aus EU-Fonds ein. Schwerpunkte der Förderung seien eine bessere Grundversorgung etwa bei Lebensmitteln und Gastronomie, die Unterstützung von kleinen Unternehmen oder der Erhalt historischer Bauten sowie Infrastrukturinvestitionen und Freizeitangebote.