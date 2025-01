Ob mit Anlauf oder aus dem Stand heraus - Hauptsache der Weihnachtsbaum fliegt richtig weit. In der Lausitz steht nach dem Fest wieder ein besonderer Wettbewerb an.

Wettbewerb im Tannen-Weitwurf steht in Cottbus an

Wie viele Meter fliegt eigentlich ein Weihnachtsbaum? In Cottbus steht nach dem Fest wieder der Tannen-Weitwurf an. (Archivbild)

Cottbus - In der Lausitz werden die Weihnachtsbäume nach dem Fest nicht einfach entsorgt: Die Bürger messen sich in Cottbus wieder im Tannen-Weitwurf. „Letzter Auftritt für den Weihnachtsbaum“, schreibt die Feuerwehr im Stadtteil Ströbitz. Sie organisiert am 11. Januar den Wettbewerb, bei dem die Nadelbäume - ohne Schmuck - mehrere Meter weit geworfen werden sollen. Der Sieger erzielte im vergangenen Jahr 5,90 Meter. Vielerorts wird der Weihnachtsbaum am Dreikönigstag, also dem 6. Januar, abgebaut.