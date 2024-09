Borna - Bei Pferden und Vögeln in Sachsen geht das gefährliche West-Nil-Virus um. Der Landkreis Leipzig ruft Pferdehalter deswegen auf, besonders wachsam zu sein und die Tiere impfen zu lassen. Dafür könnten sie eine Impfbeihilfe von der Tierseuchenkasse erhalten.

In diesem Sommer seien in Deutschland 35 Pferde positiv auf das West-Nil-Virus getestet worden. In Sachsen seien bislang drei Pferde und zwei Vogelbestände infiziert worden. Das Virus wird durch Stechmücken übertragen.

Eine Infektion führe zu schweren neurologischen Symptomen, die von Muskelzittern bis Lähmungen reichen. Die Krankheit verlaufe in vielen Fällen tödlich - 30 bis 50 Prozent der erkrankten Pferde sterben oder müssten eingeschläfert werden.