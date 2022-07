Wesener: Gewerbesteuer in Berlin und Brandenburg angleichen

Berlin/Zossen - Gegen Steuerflucht von Unternehmen will Berlin die Steuern in Berlin und Brandenburg angleichen. „Wir stellen fest, dass die Verlagerung von Gewinnen in Gewerbesteuer-Oasen ein beliebtes Mittel zur Steueroptimierung geworden ist“, teilte Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur mit. Berlin sei mit anderen Ländern und Kommunen in intensiven Gesprächen über effektive Maßnahmen. „Eine Zielsetzung ist dabei die Harmonisierung der Gewerbesteuersätze in der Metropolregion Berlin-Brandenburg.“

Hintergrund ist, dass eine Reihe von in Berlin tätigen Unternehmen ihren Sitz in brandenburgische Gemeinden verlegt hat, wo die Firmen weniger Steuern zahlen.