Leipzig - Leipzigs Timo Werner rät seinem seit mehr als 900 Pflichtspielminuten torlosen Sturmpartner André Silva zu mehr Lockerheit. „Dass er hart arbeitet, zeigt er im Training und im Spiel“, sagte Werner im Interview mit dem „Kicker“ (Mittwoch). „Wenn du alles gibst für die Mannschaft, ist dir niemand böse, wenn du mal danebenschießt.“

Für Werner, der zuletzt in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg (3:2) doppelt getroffen hatte, war Fleiß „das beste Heilmittel, wenn man mal weniger Tore schießt“. Wichtig sei, sich nicht seinem Schicksal zu ergeben. „Wenn’s mal nicht klappt mit dem Tore schießen, hilft man der Mannschaft mit Rennen und mit Defensivarbeit.“

Wenn RB Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen antritt, hofft Werner auf die frischeren Beine. „Es könnte für uns ein kleiner Vorteil sein, dass sie am Donnerstag noch in der Europa League spielen“, sagte Werner. Leverkusen spielt noch in Brüssel gegen Union Saint-Gilloise. „Das ist eine Belastung, die wir gerade nicht mehr haben“, sagte Werner. Künftig will der Nationalspieler mit Leipzig „einfach wieder dazu kommen, Spaß und Spielfreude über 90 Minuten zu zeigen“. Gegen Augsburg habe man nach dem 3:1 das Gas zu sehr rausgenommen.

Mit Blick auf die Durststrecke des FC Chelsea, von wo aus Werner im Sommer 2022 zurückgekehrt war, sei „der Schritt vielleicht nicht der schlechteste gewesen“. Aktuell stehen die „Blues“ auf dem elften Tabellenplatz in der englischen Premier League. „Aber wenn man so hört und liest, wer dort als Zugang gehandelt wird, glaube ich, dass Chelsea in der nächsten Saison wieder eine richtig gute Rolle spielt“, sagte Werner.