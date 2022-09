Werner über Favoritenrolle in Bochum: „Vollkommen egal“

Bremen - Trotz des letzten Tabellenplatzes des künftigen Gegners VfL Bochum tut sich Werder-Trainer Ole Werner mit zugewiesenen Favoritenrollen schwer. „Wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Wir sind ja auch nicht in Dortmund aufgetreten und haben gesagt: Wir gucken uns mal das Stadion an und fahren wieder nach Hause“, sagte der Coach des Bundesliga-Aufsteigers vor dem Spiel am Samstag in Bochum (15.30 Uhr/Sky). Zur grundsätzlichen Verteilung von Favoritenrollen fügte er hinzu: „Mir ist das vollkommen egal.“

In der Woche nach dem 3:4 gegen Frankfurt stand in Bremen die Analyse der eigenen Defensive, die bislang in vier Spielen zehn Gegentreffer kassiert hat, auf dem Programm. „Es gibt vier oder fünf Mannschaften, die weniger Torschüsse zulassen als wir“, erklärte der 34-Jährige: „Wir machen unsere Dinge im Defensivverhalten häufig ganz ordentlich. Fakt ist trotzdem: Wenn man aus diesen wenigen Torschüssen relativ viele Tore bekommt, dann kann man nicht alles richtig machen.“