Nach der Aufarbeitung des 0:6-Debakels in München will Trainer Ole Werner von seinen Jungs eine Wiedergutmachung. Und er möchte die Grundtugenden auf dem Platz sehen.

Leipzig - Das Heimdebüt für Ole Werner bietet die beste Gelegenheit, eine entsprechende Reaktion auf das 0:6-Debakel in München zu zeigen. „Das bedeutet nicht, dass in jeder Phase alles perfekt laufen muss, aber wir müssen uns als Team anders präsentieren. Das in München war nicht unser Anspruch – und so reicht es nicht in der Bundesliga“, sagte der 37-jährige Coach von RB Leipzig und betonte vor dem Ligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim: „Das Feuer, das wir diese Woche im Training hatten, stimmt mich positiv. Die Mannschaft war sehr selbstkritisch. Es war eine deutliche Analyse.“

Die Leipziger haben noch nie einen Heimspielauftakt (7 Siege, 2 Remis) in der Fußball-Bundesliga verloren. Das soll auch in der zehnten Bundesliga-Saison so bleiben. Auch gegen Heidenheim gab es in den bisherigen vier Duellen keine Niederlage (3 Siege/1 Remis).