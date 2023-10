Meppen - Werkzeuge und Kabel im Wert von rund 100.000 Euro haben bislang unbekannte Einbrecher in Meppen im Landkreis Emsland gestohlen. In der Nacht zum Montag hätten sich die Täter Zugang zum Gelände verschafft und seien in Garagen und eine Lagerhalle eingestiegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort stahlen sie unter anderem Werkzeuge und richteten einen Schaden in sechsstelliger Höhe an. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.