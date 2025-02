Gibt es einen Zusammenhang? In mehreren Orten im Emsland brechen unbekannte Täter Transportfahrzeuge auf und stehlen hochwertiges Werkzeug.

Lingen - Im Emsland häufen sich die Diebstähle von Werkzeug aus Transportfahrzeugen. In der Nacht zum Donnerstag sei es in Lingen, Papenburg und Emsbüren zu mehreren Diebstählen und Versuchen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Täter brachen demnach die Transporter auf und nahmen hochwertiges Werkzeug mit.

In Lingen stahlen sie Arbeitsmaschinen, eine Vakuumpumpe und Ladegeräte, der Schaden wird auf rund 3.400 Euro geschätzt. In Papenburg wurden Werkzeuge für etwa 1.000 Euro gestohlen, in Emsbüren blieb es beim Versuch. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.