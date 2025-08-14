Der Preis der Leipziger Buchmesse ist mit 60.000 Euro dotiert. Wer wird für 2026 nominiert? Die Verlage können jetzt Werke vorschlagen.

Leipzig - Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2026 können die Verlage jetzt Werke vorschlagen. Die Einreichungsfrist laufe bis zum 26. September, teilte die Messe mit. Gesucht werden aktuelle Bücher in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung. Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert. Voriges Jahr waren 506 Vorschläge eingegangen.

Eine Jury unter Vorsitz der Literaturkritikerin Katrin Schumacher wird je Kategorie fünf Nominierte auswählen. In dem Gremium hat es laut Messe zwei Personalwechsel gegeben. Neu dabei sind die Kritiker Katharina Herrmann und Tilman Spreckelsen. Sie folgen auf Cornelia Geißler und David Hugendick, die aus der Jury ausgeschieden sind.

Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse sollen am 25. Februar 2026 bekanntgegeben werden. Die Auszeichnung wird traditionell am ersten Tag der Messe verliehen; nächstes Jahr wird dies der 19. März sein.